ESCLUSIVA SI Conceicao-Milan, Nelson: “Vuole vincere. Leao? Occhio: mise in panchina Casillas…”

Il nome di Sergio Conceicao continua ad essere in queste ore uno dei più accreditati per la successione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: quello del portoghese sembra essere uno dei profili concretamente vagliati dalla dirigenza rossonera per il futuro.

L’ex giocatore dei lusitani Fernando Nelson Alves è intervenuto a SPORTITALIA per parlare dell’ipotesi di vederlo a Milano, dove fra l’altro troverebbe, dall’altra sponda del Naviglio, il suo attuale attaccante Mehdi Taremi.

Cosa ne pensa di Conceição?

“Conceição è stato in gran parte responsabile dei titoli vinti dal Porto in questi anni, perché con molte difficoltà finanziarie è riuscito quasi sempre ad avere squadre competitive. È molto esigente dentro e fuori dal campo”.

Pensa che sia una buona soluzione per il Milan? I tifosi rossoneri vogliono vincere.

“Penso che potrebbe essere un’ottima soluzione. È molto ambizioso e non digerisce bene le sconfitte. Vuole sempre vincere.

È molto preparato e molto competitivo”.

Potrebbe un giocatore come Leão, forte ma discontinuo quest’anno, consacrarsi definitivamente come top player con uno come lui?

“Può andare molto bene oppure può andare molto male. Dipenderà solo dalla volontà di Leao e dal modo in cui saprà eventualmente seguirlo. Faccio un esempio: Casillas arrivò al Porto dal Real Madrid e dopo pochi mesi Conceição lo mise in panchina. Iker in poco tempo si è riconquistato la titolarità”.

Taremi potrà fare la differenza per l’Inter in Champions League del prossimo anno?

“Taremi quest’anno è stato al di sotto delle aspettative perché era d’accordo da tempo con l’Inter e questo genere di cose solitamente non aiuta (la testa non può essere totalmente concentrata). All’Inter credo che possa aiutare molto perché serve una squadra che costruisca situazioni offensive, che abbia sempre l’iniziativa in partita. Però all’Inter troverebbe attaccanti di grande qualità. Questi step sono importanti per l’evoluzione dei giocatori”.