Addio al noto dirigente: è un vero dramma, tifosi distrutti alla notizia

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nei giorni scorsi: scomparso un noto dirigente che ha scritto pagine importantissime

È arrivata una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai dare e che colpisce inevitabilmente il mondo del calcio. Lo stesso che piange la scomparsa di un dirigente che ha scritto pagine importantissime. Si tratta di Cesare Fogliazza. Il cuore ha smesso di battere nella serata di giovedì 16 maggio. Il dirigente, da molto tempo, stava combattendo contro un brutto male che non gli ha lasciato assolutamente scampo.

Il suo nome è legato principalmente alla Pergolettese, squadra militante nel campionato di Serie C (girone A). Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio italiano. Negli ultimi anni si era parlato di un suo possibile ingresso nel Piacenza calcio (visto le sue origini appunto piacentine), ma per vari motivi l’accordo non è mai stato trovato. Poi nel 2012 decise di acquistare proprio la Pergolettese, club che da quell’anno è sempre rimasto nei professionisti.

Lutto nel mondo del calcio, morto il direttore generale Fogliazza

A diramare la terribile notizia ci ha pensato proprio il suo attuale club con una nota ufficiale sui propri siti. Questo il messaggio completo: “Ciao Cesare. È con il cuore affranto e in lacrime, che dobbiamo comunicare la scomparsa, del nostro direttore generale Cesare Fogliazza. Tutti i dirigenti, tecnici, calciatori e tifosi sono vicino a Anna e alla famiglia in questo tristissimo momento e porgono le più sentite condoglianze”.

Di conseguenza non si sono fatti attendere i messaggi di cordoglio da parte di altri club. Tra questi, appunto, proprio il Piacenza che lo ha voluto ricordare in queste righe: “Il Piacenza Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del patron della Pergolettese Cesare Fogliazza e si stringe attorno alla famiglia e alla società gialloblù“.

Nel suo cv anche un trascorso alla Cremonese che lo ha ricordato così: “Il cavalier Giovanni Arvedi, il consiglio di amministrazione, i dirigenti, i tesserati e i collaboratori della società U.S. Cremonese esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Fogliazza e a U.S. Pergolettese per la scomparsa del direttore generale Cesare Fogliazza”.

Poche settimane fa aveva festeggiato il settantesimo compleanno con la squadra, diventata oramai la sua seconda famiglia. In molti ricordano la sua passione per il Milan (squadra che tifava) e per la sua amicizia con Ariedo Braida. L’ultimo saluto al dirigente è stato dato nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, alle ore 16 presso la chiesa della “Beata Vergine” a Roggione di Pizzighettone.