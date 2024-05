Lutto nel mondo del calcio: addio allo storico dirigente, fan sconvolti

Il dirigente è scomparso all’età di 66 anni: nuovo lutto nel mondo del calcio e tifosi senza parole

Ancora un lutto nel mondo del calcio che stavolta deve dire addio ad un volto importante a livello dirigenziale, tra quelli che si sono distinti nel calcio dilettantistico italiano.

Ad essere colpito da questo lutto in particolare è stato il calcio dell’Alto Novarese che è stato costretto a salutare nella giornata di martedì Giuseppe Gallo, storico dirigente ed uno dei volti più conosciuti nel movimento dilettantistico nostrano. Il dirigente, grande tifoso del Milan, si è spento a 66 anni nella sua abitazione di Paruzzaro e la notizia ha lasciato sconvolti tutti i tifosi e gli appassionati.

Lutto nel calcio dell’Alto Novarese: addio al dirigente Giuseppe Gallo

La notizia della morte di Giuseppe Gallo, sebbene stesse facendo i conti con un aggressivo tumore al fegato, è stato un lampo improvviso che ha sconvolto tutti i tifosi. Volto noto nel mondo del calcio dell’Alto Novarese Pino, così come veniva chiamato da tutti, ha fatto la storia di tale mondo, lavorando per svariate società quali Arona, Castellettese, Cristinese e Dormelletto.

Un colpo al cuore per il movimento dell’Alto Novarese che perde dunque uno dei suoi dirigenti più rilevanti e che ha sempre lavorato con passione e dedizione ogni suo club. Tra questi anche l’Arona che gli ha voluto dedicare un messaggio sui social: “Lo ricorderemo sempre come esempio per i suoi modi diretti di dire le cose, ma sempre onesto nel dire e nel pensare. Tutti quelli che lo hanno conosciuto ne sentiranno la mancanza”.

Gallo lascia la moglie Leda ed il figlio Nicolò e tanto le società per le quali ha lavorato quanto per i tifosi hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per questa terribile perdita che ha lasciato tutti sconvolti.

