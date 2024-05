Pulisic, che impatto alla prima stagione in rossonero: i numeri

Christian Pulisic non ha di certo deluso il pubblico del Milan. Sul piano del rndimento sono arrivate infatti 15 reti segnate tra Serie A, Champions League ed Europa League condite anche da 9 importanti assist. Lo stesso americano ha confessato a Milan Tv: “La mia miglior stagione in carriera? Sì le statistiche dicono questo, ma io non sto facendo altro che divertirmi in Seria A con il Milan. Sto avendo tantissime opportunità di giocare e dimostrare le mie qualità. Quindi mi sto solo divertendo”.

Insomma, il ciclo di Pioli è quasi alla sua conclusione e Pulisic sarà un tassello molto rilevante anche del prossimo puzzle, qualsiasi esso sia. Perché avere un giocatore così forte nell’uno contro uno è sempre un punto estremamente a favore.