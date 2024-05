Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte dei due tecnici

Vincenzo Italiano e Francesco Calzona hanno svelato i due undici che scenderanno in campo alle 20.45 per la sfida della 37^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli. Andiamo a scoprire le due formazioni. Sorprese in attacco per entrambe le squadre. Nzola e Simeone superano Belotti e Raspadori.

Fiorentina-Napoli, le formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; N.Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, M.Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.