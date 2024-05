Bayer Leverkusen, Tah: “Grande attesa per la finale”

Jonathan Glao Tah, difensore del Bayer Leverkusen ha parlato nella sala stampa della Dublin Arena prima della finale di Europa League contro l’Atalanta.

Bayer Leverkusen, le parole di Tah

Così sulla finale: “La cosa importante è che io sia qui. Non capita spesso di fare stagioni come queste, con la possibilità di vincere 3 titoli. C’è grande attesa, l’atmosfera è particolare, c’è grande attenzione su questo match, per molti di noi è qualcosa di nuovo, l’attesa è enorme, non vediamo l’ora di giocare” Sulle gare con la dea nel 2022: “Ci ricordiamo bene le partite vs Atalanta nel 2022. Ricordo grande intensità, ma sono sicuro che la storia non si ripeterà, perché abbiamo fatto grandi passi avanti”