Serie A, gli squalificati per la 38a giornata: assenti Lukaku e Cambiaso

Sono 11 gli squalificati della 38a giornata di Serie A. Tre i calciatori espulsi nell’ultimo turno con Paredes, Grassi e Matheus Enrique che non prenderanno parte all’ultimo turno di campionato e con Thomas Henry del Verona che dovrà scontare un’altra giornata di squalifica.

Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 38a giornata di Serie A ci sono anche altri sette calciatori: l’attaccante della Roma, Lukaku, e l’esterno della Juventus, Cambiaso. A questi vanno aggiunti Hateboer dell’Atalanta, Dossena del Cagliari, Casale della Lazio, Basic della Salernitana e Duda del Verona. Un campionato che torna già in questa settimana con il 38esimo turno. Uno snodo cruciale per gli ultimi posti per Europa e Conference League oltre alla lotta salvezza quando manca una giornata al termine della Serie A.