Il direttore sportivo Daniele Faggiano potrebbe tornare in azione dopo un lungo periodo alla finestra. Negli ultimi giorni l’ex Samp sta valutando un paio di proposte, quelle dello Spezia in Serie B e dell’Ancona in C. I liguri hanno una ristretta lista di pretendenti alla poltrona di uomo mercato, nei prossimi giorni la decisione definitiva. Lo scrive Alfredo Pedullà.