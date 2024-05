“Divorzio firmato”: esplode la bomba Marquez

Il Mondiale di MotoGP fa tappa a Barcellona. Continuano a tenere banco le indiscrezioni sul mercato dei piloti con Marquez protagonista

Il Mondiale di MotoGP sembra al momento uno dei più entusiasmanti degli ultimi anni. Non si vedeva una competitività del genere da diverso tempo. Il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ha diversi rivali, su tutti gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez, oltre ad altri outsider in rampa di lancio.

C’è anche il giovane Pedro Acosta, classe 2004 che ha già dimostrato di poter essere protagonista nella classe regina. Insomma un Mondiale molto competitivo e dove ogni Gran Premio sembra esserci un nuovo favorito.

Quest’anno poi, oltre all’interesse per le gare in sè, c’è molta curiosità riguardo il mercato dei piloti con diversi protagonisti con il futuro in bilico. Uno dei piloti più chiacchierati in questo periodo è senza dubbio Marc Marquez, pluricampione del mondo.

Marc ha sorpreso tutti con l’addio alla Honda e quest’anno ha intrapreso una nuova esperienza con il Team Gresini alla Ducati, pilotando una moto non ufficiale. L’ambientamento per il cambio moto è avvenuto in fretta e, già negli ultimi Gran Premi, Marquez è apparso piuttosto competitivo.

Va detto che il pilota iberico ha firmato un contratto annuale con il Team Gresini, poi potrà decidere il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni Marc ha le idee piuttosto chiare.

Marc Marquez, deciso il suo futuro

Il campione di Cervera è uno dei piloti più apprezzati, d’altronde i suoi numeri sono indiscutibili e le squadre monitorano la sua situazione anche per una questione di marketing. Non ci sono piloti cosi seguiti come l’otto volte campione del mondo e lo stesso Marquez ne è consapevole. Il pilota ha deciso, per il prossimo anno vuole una moto ufficiale, indipendentemente dalla Ducati.

Per questo motivo come riporta El Nacional la sua avventura con il Team Gresini è ai titoli di coda, il pilota dirà addio a fine stagione. Marquez si sta trovando bene con questa nuova moto ma, allo stesso tempo, vuole un team e soprattutto una moto che gli diano la possibilità di poter lottare a pieno regime per il titolo.

Si parla di Ducati ufficiale con il team che deve decidere chi affiancare a Bagnaia il prossimo. Martin sembra il favorito, per questo non si escludono colpi di scena come un approdo di Marquez in KTM o in un’altra scuderia in ascesa come l’Aprilia che potrebbe separarsi da Aleix Espargarò.