Roland Garros, Sinner è condannato: non c’è nulla da fare

Brutte notizie dal Roland Garros. Se non si tratta di una vera e propria sentenza per Jannik Sinner allora poco ci manca: la situazione verso il torneo parigino

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione del Roland Garros che, a differenza degli Internazionali di Roma, vedrà in scena moltissimi atleti pronti a fare la loro bella figura al loro ritorno in campo. Tra questi, ovviamente, anche Jannik Sinner che ha, appunto, rinunciato al torneo della Capitale per cercare di recuperare al meglio dall’infortunio all’anca che lo ha tormentato non poco.

Allo stesso tempo, però, arrivano i primi dati da parte dei bookmakers sulla vittoria finale. Il nome del nativo di San Candido, però, non compare tra i primi proprio per lo stop rimediato in quel di Madrid. Il nome del favorito è stato reso noto, anche se i colpi di scena potrebbero non mancare affatto.

Roland Garros, Sinner non è il favorito: Alcaraz spunta davanti a tutti

Per avere risultati in merito sono stati analizzati i dati di tre diverse agenzie di scommesse che hanno voluto fare il punto della situazione. Per il momento, il favorito principale alla vittoria, rimane appunto Carlos Alcaraz per quanto riguarda il torneo del singolare maschile. Per B-Win il favorito è lo spagnolo quotato a 3. Al secondo posto il serbo Novak Djokovic a 4. Al terzo posto, appunto, troviamo Jannik Sinner a 5. Di conseguenza troviamo il neo campione degli Internazionali di Roma, Alexander Zverev.

La vittoria del tedesco è data a 7. Poi troviamo Stefanos Tsitsipas a 8,50 e Rafael Nadal a 10. Seguono Casper Ruud a 11, Holger Rune a 15, Daniil Medvedev a 17, Andrey Rublev a 29. A 51 tutti gli altri come: Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff e Alejandro Tabilo.

Per quanto riguarda Lottomatica anche qui Carlos Alcaraz è il favorito numero uno a 2,50. A seguire Novak Djokovic con 3,25 e Jannik Sinner pagato 4. Quarta posizione, invece, per Rafael Nadal pagato a 7,50. A 13 troviamo un terzetto di tutto rispetto con: Holger Rune, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Per William Hill il favorito principale è Carlos Alcaraz a 3 volte. Poi Novak Djokovic a 3,75 e Jannik Sinner a 4,33.

A seguire troviamo Alexander Zverev a 7, poi Stefanos Tsitsipas a 8 e Casper Ruud a 10. Poi è il turno di Rafael Nadal a 11, Holger Rune a 17, Daniil Medvedev 21, Andrey Rublev 23, Nicolas Jarry a 41. A 51 poi Taylor Fritz, Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti.

Sinner dovrà quindi lottare per provare a sovvertire i pronostici.