Baroni, un altro capolavoro costruito su una forte impronta identitaria

Marco Baroni, un nome è una garanzia per la salvezza delle formazioni di Serie A. L’anno scorso il tecnico aveva fatto il miracolo a Lecce, quest’anno si è ripetuto con grande padronanza a Verona, portando sana e salva in porto una nave non proprio così sicura. Aveva portato il Benevento per la prima volta in Serie A e poi, dopo aver vinto il campionato di B con il Lecce, ha salvato i giallorossi alla penultima giornata nel 2022-23. La sfida con gli scaligeri è stata dura, durissima.

A gennaio la rivoluzione sul mercato, ma la squadra non ne ha risentito: è sempre stata sul pezzo, realizzando così quell’obiettivo che sembrava davvero lontano.