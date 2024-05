Milan, Pioli: “Avete messo il fuoco nel mio cuore, grazie”

Stefano Pioli lascerà il Milan al termine della stagione. Il tecnico rossonero ha salutato il pubblico di San Siro dopo il pari interno contro la Salernitana per 3-3.

Milan, le parole di Pioli

Ecco le parole di Pioli: “Buonasera. Ho salutato mia figlia e i miei nipoti. Credo che sia la serata dei ringraziamenti. Comincio dal ringraziare le persone che mi hanno voluto qui e mi hanno sostenuto, dandomi la possibilità di allenare un club fantastico. Grazie alla proprietà, grazie ai dipendenti di casa Milan, di Milanello, al mio staff che ha fatto un grande lavoro. Ai giocatori, Sapete cosa penso di voi, siete speciali. Poi tutti voi tifosi. Siete stati tantissimi, ci avete spronato, ci avete stimolato, ci avete dato l’energia che abbiamo cercato di mettere sul campo” (Continua mentre parte pioli is on fire) “Ci tengo a finire. Abbiamo perso, abbiamo sofferto, insieme. Abbiamo vinto, abbiamo gioit, insieme. Le emozioni che abbiamo vissuto ci rimarranno dentro. Avete messo il fuoco nel mio cuore e rimarrà sempre acceso. Non vi dimenticherò. Grazie”