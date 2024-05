Ribaltone improvviso, colpo di scena Sainz in F1

Carlos Sainz, adesso cambia tutto per il pilota Ferrari: sorpresa inaspettata e possibile ribaltone in Formula 1

Il destino di Carlos Sainz sta finalmente per essere scritto. Il pilota spagnolo resta al centro delle indiscrezioni di mercato. Ma la certezza è una soltanto, al momento: il suo addio alla Ferrari.

Una strategia ben chiara quella disegnata da Frederic Vasseur che, recentemente, ha ammesso che un’occasione come quella rappresentata da Lewis Hamilton non poteva lasciarsela scappare. E così a farne le spese, dal 2025, sarà Carlos Sainz.

Il pilota iberico non aveva la minima intenzione di dire addio al Cavallino Rampante. Alla Ferrari si trova benissimo ed i risultati in pista, più che buoni, lo dimostrano ulteriormente. Sainz, tuttavia, ha già le valigie in mano e, al centro del mercato piloti, c’è proprio lui. Mercato che segue logiche abbastanza imprevedibili ed è così che due delle opportunità più calde per Carlos sono virtualmente già sfumate.

Niente Mercedes né Red Bull: le motivazioni sono molteplici. Toto Wolff sembra aver deciso di puntare sul giovane Andrea Kimi Antonelli per rimpiazzare Hamilton, con il sogno, al momento apparentemente irraggiungibile, rappresentato sullo sfondo da Max Verstappen. Alla Red Bull, invece, è sopraggiunta la consapevolezza di voler continuare con Sergio Perez. Il messicano, nonostante una prestazione deludente ad Imola, può comunque ambire al rinnovo oltre l’attuale scadenza ferma al 2024.

Sainz, duello per la firma: attenzione alla sorpresa

E, a questo punto, cosa ne sarà di Sainz? ‘Il Corriere dello Sport’ nelle scorse ore ha parlato di un accordo praticamente chiuso con la Sauber per il 2025, la scuderia che, dal 2026, verrà rimpiazzata da Audi, all’esordio in Formula 1.

Non sembrerebbe, però, essere tutto definito. Anzi. Perché secondo le ultime indiscrezioni le possibilità che Carlos Sainz decida di dirottare il suo interesse verso la Williams sono più che concrete. La scuderia inglese avrebbe avanzato una proposta allettante con lo spagnolo che cerca un contratto a medio-lungo termine.

In tal senso, poi, la fornitura dei motori Mercedes garantirebbe prestazione da vertice, si spera, già dall’anno prossimo. A questo punto la corsa sarebbe a due, con Sauber (Audi) e Williams pronte ad accogliere il 29enne di Madrid ad inizio 2025. Tutto deve essere ancora deciso ma la scelta sta per essere svelata. L’impressione è che Sainz lo farà prestissimo, certamente prima della pausa estiva.