ESCLUSIVA SI Ag. Otavio: “E’ felice all’Al-Nassr. Italia? Resterà in Arabia Saudita”

Dopo molti rumors che lo hanno visto accostato a diverse delle big italiane la scorsa estate, fra le quali Inter e Juventus, il portoghese Otavio alla fine si è accasato nella dorata lega saudita, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

E dopo una stagione condita da 11 reti e 6 assist, l’ex Porto non sembra pentito della propria scelta, anzi. L’agente del giocatore, Israel Oliveira, è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA, per confermare che non ci saranno ritorni di fiamma con l’Europa e con l’Italia, nella prossima sessione estiva: “Otavio è felice all’Al-Nassr ed in Arabia Saudita” – ha detto – “e resterà sicuramente. Il futuro davanti di lui è radioso. Futuro e Italia? Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, preferisco pensare al presente”.

Il classe ’95 (ha 29 anni) non ha dunque intenzione di ripensare al proprio percorso: il suo contratto con il club saudita scadrà a giugno del 2026 ed è stato acquistato per ben 60 milioni dal club lusitano (era il valore della sua clausola).