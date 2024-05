Primavera, oggi la seconda semifinale Roma-Lazio: link streaming e formazioni ufficiali

Dopo la clamorosa eliminazione dell’Inter, ieri, per mano del Sassuolo nella prima semifinale dei playoff scudetto del Campionato Primavera, questa sera alle 20:30 si giocherà la seconda semifinale quella tra Roma e Lazio. Un grande derby di Roma che varrà dunque l’accesso alla finale dello scudetto Primavera.

La Roma fa il suo ingresso nei playoff direttamente in questo turno grazie al secondo posto, con 65 punti (2 in meno dell’Inter) ottenuto in regular season. I rivali cittadini biancocelesti invece arrivano dal turno preliminare in cui, grazie ad un pareggio 1-1 e al miglior piazzamento in regular season hanno eliminato il Milan di Ignazio Abate.

La sfida, come di consueto sarà visibile dalle ore 20:30 in diretta gratuitamente ed in esclusiva su Sportitalia, (canale 60 del digitale terreste) o tramite questo link.

Telecronaca affidata a Ivan Fusto.

Le formazioni di Roma-Lazio

ROMA: Marin; Mannini, Golic, Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio, Cherubini. All. Federico Guidi.

LAZIO: Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon, Di Tommaso; Kone, D’Agostini, Saná Fernandes. All. Stefano Sanderra.