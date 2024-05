Federer lascia tutti senza parole, commento toccante su Nadal

Federer ha sorpreso i tifosi con la sua confessione decisamente inaspettata: le belle parole per Nadal entusiasmano i fan

Il suo ultimo – presumibilmente – ballo al Roland Garros nessuno se lo sarebbe perso, tant’è vero che in tribuna c’era praticamente tutto il tennis che conta. E poco importa che, alla fine, Rafael Nadal non sia riuscito ad imporsi su Alexander Zverev, ormai tornato agli antichi splendori, perché la sola cosa che interessava agli spettatori era vederlo “danzare” ancora una volta sulla sua amatissima terra rossa.

Il pubblico lo ha salutato come se il suo fosse un addio, ma la verità è che il maiorchino ha lasciato uno spiraglio. “Non vi dirò che sarà l’ultimo al 100%: non posso prevedere cosa succederà”, ha dichiarato Rafa, lasciando i tifosi appesi alla speranza che si sia trattato solo di un arrivederci.

Indipendentemente da questo, dicevamo, tutti hanno voluto esserci e rendergli il giusto tributo sul campo su cui più intensamente ha brillato nel corso della sua lunga e gloriosa carriera. Incluso l’amico e rivale di sempre, Roger Federer, che ha già vissuto i tumulti interiori che staranno attanagliando il mancino di Manacor in queste settimane così concitate.

Sperava che il cammino di Nadal a Parigi potesse essere un po’ più lungo di quanto, a conti fatti, non sia stato, ma tant’è. Anche lo svizzero, come tutti gli altri che hanno assistito alla partita, sarà comunque rimasto estasiato dalla resilienza e dalla forza di volontà dell’avversario contro il quale si è più e più volte battuto negli anni trascorsi al vertice del ranking Atp. Nonché colpito dal fatto che Rafa non voglia ancora pronunciarsi circa l’eventualità del suo ritiro.

Federer, la confessione inaspettata spiazza i tifosi

Sentimenti contrastanti che re Roger sarà senz’altro in grado di comprendere, essendoci lui passato di recente. E quanto gli sia vicino in questo momento così difficile e problematico lo si evince chiaramente dalle dichiarazioni che ha rilasciato all’Equipe.

Un commento toccante, commovente, che rende benissimo l’idea di quanto i due campioni siano ancora profondamente legati. “Ultimamente Rafa si è aperto alle emozioni – queste le parole del fuoriclasse svizzero, interpellato a proposito del forse imminente addio di Nadal – su come si sente. A partire da quel momento, sai che resta qualche settimana, qualche mese, un anno al massimo”.

“Ho sentito molte cose, che la fine forse sarebbe avvenuta durante questo Roland o dopo i Giochi Olimpici o che sarebbe rimasto ancora l’anno prossimo, cosa che spero davvero. Io sono sempre stato un suo grande fan“, ha infine concluso, dimostrando ai tifosi che il fair play esiste e che il fatto di essere avversari non pregiudichi la possibilità di mettere in piedi un’amicizia bellissima ed eterna.