Olympiacos-Fiorentina, le ultimissime di formazione: tutto sulla finale di Conference

Tutto pronto per l’ultimo atto della finale di Conference League con le probabili formazioni di Olympiacos-Fiorentina: secondo finale consecutiva per gli uomini di Vincenzo Italiano dopo quella dello scorso anno poi persa contro il West Ham a Praga. Una eventuale vittoria dei gigliati permetterebbe all’Italia di partecipare con ben 9 squadre alle prossime competizioni UEFA con la squadra del presidente Rocco Commisso intenzionata a riscattare la sconfitta dell’annata passata e dedicare il successo al Direttore Generale Joe Barone.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS-FIORENTINA

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

DOVE VEDERE OLYMPIACOS-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Olympiacos-Fiorentina, finale di Conference League, si gioca domani sera alla ‘AEK Arena’ di Atene, in Grecia: calcio d’inizio alle ore 21:00. Sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8, poi su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in streaming su DAZN, NOW TV e su Sky Go.