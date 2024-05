Lutto terribile in Serie A: tifosi in lacrime

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo della Serie A: tifosi in lacrime. L’annuncio da parte del club

Un terribile lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo del calcio italiano. In particolar modo un calciatore che ha scritto pagine importantissime del Napoli come Gianni Improta. Il noto ex calciatore ed opinionista televisivo (dell’emittente privata napoletana Canale 21) ha perso la cara ed adorata moglie, Maria Marina. I due avevano condiviso più di 50 anni della loro vita insieme.

Nella mattinata di martedì 28 maggio si sono svolti i funerali della donna. L’ultimo saluto si è svolto nella Chiesa del Casale. Tantissime le persone presenti che hanno voluto renderle omaggio e soprattutto mostrare vicinanza all’ex centrocampista della squadra partenopea in questo momento di fortissimo dolore.

Lutto Serie A, addio a Maria Marina: moglie di Gianni Improta

Anche il Napoli ha voluto rendere omaggio alla moglie di Improta con un tweet pubblicato sulla loro pagina ufficiale di “X” (ex Twitter). Questo il messaggio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli abbracciano commossi Gianni Improta e la sua famiglia per la scomparsa della moglie Maria“. Tantissimi sono i tifosi che hanno commentato il post e fatto le condoglianze all’ex capitano della squadra azzurra degli anni ’70.

Un lutto che ha colpito inevitabilmente anche la giornalista Titti Improta, figlia di Maria (oltre che all’altro figlio Luca). Moltissimi i tifosi che hanno voluto porgere le loro condoglianze con un messaggio nei confronti dell’ex allenatore e dirigente. Anche altre squadre in cui ha militato (come Catanzaro, Avellino e molte altre) hanno mostrato solidarietà ed hanno voluto dare forza allo stesso Improta per questo difficile momento che sta vivendo insieme al resto della sua famiglia.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli abbracciano commossi Gianni Improta e la sua famiglia per la scomparsa della moglie Maria. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 28, 2024

Così come lo hanno fatto altre società calcistiche campane come la Turris (dove in passato ha ricoperto il ruolo di Direttore del settore giovanile del team di Torre del Greco), la Juve Stabia (dove è stato per un anno l’allenatore della squadra di Castellammare), Avellino ed altre con un post pubblicato sui loro canali ufficiali social. Inevitabile quindi unirsi al dolore che, in questo momento, la famiglia Improta sta provando per la perdita della cara Maria, un tassello fondamentale per la vita dell’ex calciatore e dei suoi cari.