Brividi per Zanardi, foto impressionante: tifosi commossi

Alex Zanardi sempre nella memoria dei fan. L’ultima foto spuntata sul web è davvero da brividi: tifosi emozionati, la commozione è totale

Non sono molti i personaggi del mondo dello sport che con carattere, forza ed un cuore immenso hanno lasciato un esempio da applausi nel corso degli anni. Tra questi, però, vi è certamente un grande uomo come Alex Zanardi.

Un incidente o, meglio dire, una vera e propria tragedia nel passato dell’ex pilota: sono passati anni da quel momento che ha cambiato la vita di Alex. Ma i suoi tifosi, oggi più di allora, sono pronti a riabbracciarlo nonostante – nuovamente – le sue condizioni di salute siano peggiorate. Era il 15 settembre del 2001 quando in una gara del Campionato CART di scena in Germania, a Lausitzring, Zanardi quasi perse la vita in un drammatico incidente. Gli furono amputati gli arti inferiori, un prezzo costosissimo a cui l’ex pilota andò incontro con grandissima dignità.

Un uomo di sport che può solo essere encomiato, un campione semplice e alla mano come pochissimi. Ha affrontato un’esistenza su cui sono gravate sventure insopportabili, continue. La sua seconda vita lo porta a diventare un campione anche di handbike, con grande determinazione diede un esempio – mai visto – a tutti. Ha subito oltre 16 operazioni chirurgiche, con un fisico che ha faticato a tornare quello di un tempo.

Non c’era più la Formula 1 ma l’handbike nel suo presente: campione del mondo e 4 ori olimpici ottenuti tra Londra e Rio de Janeiro, tra il 2012 e il 2016.

Foto incredibile: web commosso per Zanardi

Un destino beffardo, però, gli ha riservato nuove sofferenze. Il 19 giugno 2020 Alex si è ritrovato al centro di un incidente davvero spaventoso, uno scontro frontale con un camion mentre era a Pienza, in Toscana, durante un allenamento in strada in handbike.

È stato oltre sei mesi in coma farmacologico, tante le operazioni che ha dovuto subire. Nel 2021 ha fatto ritorno a casa ma da allora le voci, i rumors, il chiacchiericcio sulle sue condizioni di salute si fa sempre più pressante, spesso doloroso.

What 24 years old looks like in 1991 (Alex Zanardi) pic.twitter.com/7duShNpyLw — Maillol (@maaip) May 29, 2024

Perché si sa pochissimo sul come stia realmente il grande campione che però viene costantemente ricordato dai suoi fan che provano a non lasciarlo mai solo, regalando delle perle sui social in grado di emozionare nel ricordo di Zanardi.

Lo scatto pubblicato su ‘X’ da un ammiratore ritrae un sorridente Alex Zanardi, a soli 24 anni. Era il 1991, l’anno nel quale cominciò a correre in Formula 1 con la Scuderia Minardi. Un Alex giovane, spensierato, sognatore. Che non avrebbe mai potuto aspettarsi tanto astio dalla vita. Difficoltà che lui, più di chiunque altro, è stato in grado di superare.