Real Madrid, Ancelotti: “E’ stata una partita difficile”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il trionfo in finale di Champions League, battendo per 0-2 il Borussia Dortmund: “E’ stata una partita difficile, soprattutto nella prima parte. Poi siamo riusciti ad alzare il ritmo, l’intensità e la concentrazione e abbiamo fatto meglio nella seconda parte“.

Real Madrid, ancora Ancelotti

Prosegue il mister dei Blancos, alla terza affermazione in Champions su questa panchina e quinta in totale nella sua carriera considerando anche le due come tecnico del Milan: “In una finale è decisivo contare su giocatori che si alzano dalla panchina, ma ora passa tutto in secondo piano: siamo troppo felici“.