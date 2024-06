Finale playoff Serie B, Venezia-Cremonese: le formazioni ufficiali

Si chiude oggi con l’ultimo verdetto, ovvero la terza promossa, la Serie B 23/24, al Penzo di Venezia, I Lagunari padroni di casa ospitano la Cremonese. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, un pareggio che regala alla formazione veneta la possibilità di avere due risultati su tre a Vanoli e i suoi per arrivare alla promozione. Stroppa e i grigiorossi, vista la 4^ posizione in classifica dietro il Venezia, sono costretti a vincere per ottenere a loro volta il ritorno nella massima serie.

Le formazioni ufficiali di Venezia e Cremonese

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer. Allenatore: Paolo Vanoli.

CREMONESE (3-4-1-2): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez; Bonaiuto, Tsadjout. Allenatore: Giovanni Stroppa.