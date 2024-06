Serie A, Atalanta-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Si chiude ufficialmente oggi la Serie 2023/24, col recupero della 30^ giornata tra Atalanta e Fiorentina, tragicamente rinviata per il malore fatale per il DG viola Joe Barone. Sarà anche la sfida tra le due finaliste italiane delle coppe europee, una festante la Dea, una delusa la Fiorentina. E non solo perché in casa Fiorentina segnerà anche l’addio di Vincenzo Italiano dopo tre ottime stagioni. Gasp e la sua Dea invece potranno festeggiare l’Europa League di fronte al pubblico del Gewiss dopo averlo fatto tra le vie di Bergamo pochi giorni fa. E non solo, in caso di successo, l’Atalanta otterrebbe il 3° posto superando la Juventus.

La scelte ufficiali per l’ultima di Atalanta e Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; M.Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.