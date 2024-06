Terribile batosta per l’Italia: salta le Olimpiadi, ora è ufficiale

Una terribile batosta per l’Italia a pochi mesi dalle Olimpiadi, l’atleta non volerà a Parigi: adesso è arrivata anche l’ufficialità

Mancava solamente la conferma ufficiale che, purtroppo, è arrivata puntuale. Una vera e propria tegola per l’Italia che, a pochissime settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori atleti. Una brutta notizia per la ginnastica artistica che perde uno dei suoi esponenti principali: Salvatore Maresca. È stato proprio il nativo di Castellammare di Stabia ad annunciare ai suoi follower che non volerà nella capitale francese.

Il 30enne ha rimediato un bruttissimo infortunio in allenamento lo scorso 20 maggio al “Pala DiCerbo” a Salerno. L’atleta ha incassato la rottura del tendine rotuleo pretibiale. Non c’è altra strada se non quella dell’intervento chirurgico. Senza dimenticare, ovviamente, il periodo di riabilitazione necessario per cercare di recuperare la migliore forma possibile. Purtroppo, però, non potrà mai riuscire in tempo ad arrivare nella manifestazione sportiva che tutti gli atleti attendono ogni quattro anni.

Salvatore Maresca, niente Olimpiadi per lo ginnasta: dovrà operarsi

Non sono stati resi noti i tempi di recupero per il poliziotto. La cosa certa, però, è che non ce la farà a rappresentare il nostro Paese in veste di atleta. Farà il tifo da casa per i suoi compagni di squadra che cercheranno di non far rimpiangere la sua assenza.

Una assenza più che pesante per l’Italia che si affidava anche a lui per la conquista di medaglie. Il campano, infatti, è abituato in questo senso visto che ha conquistato il bronzo agli anelli sia ai Mondiali che agli Europei nel 2021. Pochi mesi fa ha preso parte all’importante rassegna continentale che si è svolta in quel di Rimini. In quella occasione, però, non è andato oltre il settimo posto.

Il suo sogno, però, era fin troppo chiaro: quello di volare a Parigi per disputare le Olimpiadi. Il suo nome era (con molta probabilità) inserito nell’elenco da parte del direttore tecnico Giuseppe Cocciaro. L’obiettivo di quest’ultimo è quello di puntare, senza dubbio, su un quintetto votato al bene della squadra. Purtroppo, però, dovrà farlo senza Maresca.

Il 30enne ha rivelato la brutta notizia con un post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram: “Purtroppo la settimana scorsa, mentre provavo la mia solita diagonale al corpo libero, non avevo nessun tipo di dolore né altro. Mentre salto, però, sento un fastidio fortissimo sulla zona della rotula che se ne va per fatti suoi e perdo subito la mobilità dell’articolazione. Risultato? Rottura tendile rotuleo“.