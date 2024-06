NBA, Michael Jordan immortale: stabilito un altro record

Michael Jordan, come lui nessuno mai. Il nuovo record lascia tutti a bocca aperta: non era mai successo prima d’ora.

Certi tifosi non mentono assolutamente, quando dicono che sarebbero disposti a fare carte false pur di incontrare i propri beniamini, o di mettere le mani su qualche cimelio appartenuto loro. Basti pensare che le aste a tema riscuotono sempre un grandissimo successo, ogni volta che in catalogo ci sono oggetti, capi di abbigliamento ed accessori riconducibili a qualche campione del passato e del presente.

Non ci stupisce affatto, stando così le cose, che nelle scorse ore sia accaduto ciò quello di cui tanto si sta chiacchierando. Michael Jordan si sarà anche ritirato da tempo, ma alla luce di quello che è successo è evidente che il suo mito continui ancora a dominare incontrastato negli appassionati.

Una card Logoman da lui autografata è stata venduta, nella giornata di sabato scorso, da Goldin, il tempio dei memorabilia e degli oggetti da collezione. Il cimelio in questione, che fa parte della Upper Deck Ultimate Collection del 2003-2004, ha fruttato la bellezza di 2,9 milioni di dollari. La cifra più alta che sia mai stata pagata per un oggetto simile, per intenderci.

Michael Jordan, un cimelio dal prezzo esorbitante

Il primato assoluto, in questi termini, appartiene ancora, tuttavia, a Mickey Charles Mantle, la stella del baseball che ha fatto sognare, per anni e anni, i supporter dei New York Yankees. Per una card riportante il suo autografo qualcuno ha sborsato, nell’agosto di due anni fa, 12,6 milioni di dollari.

Mentre è Jordan a detenere il record relativo ai cimeli sportivi più costosi di tutti i tempi: la maglia che indossava alle finali NBA del 1998 è stata battuta, nel settembre 2022, per 10,1 milioni di dollari.

La card Logoman che Goldin ha messo sul mercato è doppiamente preziosa, però. Il fondatore e CEO ha rivelato che l’oggetto era “perduto da tempo” e che “è senza dubbio, la migliore e la più preziosa carta di Michael Jordan, nonché la più ricercata, che sia mai stata prodotta“. Dunque, chi l’ha venduta ha fatto un affare clamoroso.

Goldin ha venduto, lo scorso sabato, anche la maglia dei Los Angeles Lakers che Kobe Bryant indossò in occasione dell’80esima partita della stagione 2013. L’acquirente ha sborsato, per poterla portare a casa, 1,2 milioni di dollari. Per i propri beniamini questo e altro.