Rossi-Marquez, nuovo scontro: hanno beccato Valentino

Sempre Valentino Rossi contro Marc Marquez: la rivalità non si ferma neanche adesso, hanno beccato il pilota italiano

Valentino Rossi contro Marc Marquez, e chi se non loro? La MotoGP vive ancora della rivalità tra il fuoriclasse di Tavullia e il campione spagnolo, anche ora che il dottore ha lasciato il motociclismo per concedersi lo sfizio di correre a quattro ruote nel Wec.

Rossi però nella MotoGP c’è sempre, non soltanto perché la sua VR46 è uno dei team più forti quest’anno sulla griglia di partenza. Valentino ha un’influenza importante su numerosi piloti che, soprattutto nei momenti di difficoltà, si rivolgono a lui per ritrovare la giusta strada. Lo ha fatto, ad esempio, Bagnaia dopo le prime due gare senza vittorie e con un Marquez che volava: una giornata al Ranch, chiacchiere e consigli da parte di Rossi per tornare a volare e vincere.

Valentino lo scorso weekend è stato in Qatar per assistere da vicino alle gare del motomondiale, quarto appuntamento dell’anno, ed ha prestato molta attenzione ai suoi piloti, ma non solo. Di Giannantonio e Morbidelli hanno tenuto alto l’onore della VR46, ma lo sguardo del Dottore è andato anche a Marc Marquez.

Valentino Rossi ‘spia’ Marc Marquez: è stato beccato

Lo spagnolo è stato protagonista di un altro weekend da sogno, riprendendosi la vetta della classifica e dando un nuovo importante messaggio al campionato.

Marc c’è e vuole vincere il suo nono titolo mondiale, andando ad eguagliare proprio Valentino Rossi. Un Rossi che nel sabato della MotoGP è stato ai box a guardare da vicino tutte le moto presenti sulla griglia di partenza. Tutte, ma in particolare una: quella di Marquez ovviamente. Le telecamere lo hanno beccato mentre seguiva con lo sguardo la Ducati guidata dal leader della classifica iridata con particolare attenzione.

Uno sguardo che non è passato inosservato ed è diventato immediatamente virale. Tra Rossi e Marquez è risaputo che il rapporto non sia dei migliori e che la rivalità tra i due è ancora molto viva. Per questo, l’opportunità che ha Marc di vincere il suo nono titolo ed eguagliare il numero di vittorie di Valentino è un’occasione che lo spagnolo non vuole perdere. Una rivalità dunque che non accenna a smettere e continuare ad animare la MotoGP. Con lo sguardo attento di Rossi verso il rivale di sempre, quello da cui non sembra essere intenzionato a staccarsi.