In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 6 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, le notizie live in tempo reale

0.20 Live chiuso, seguite tutte le notizie sul nostro sito.

23.53 Parma, c’è interesse per Idrissa Touré del Pisa. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

Exc 🚨 Parma, sondato Idrissa Touré del Pisa. L’esterno ha diversi estimatori in serie A — Gianluigi Longari (@Glongari) June 6, 2026

23.50 Come riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Fabio Pecchia sarebbe attualmente tra il Pisa e il Modena. In vantaggio i nerazzurri, neo-retrocessi dalla Serie A.

🚨 Tanto interesse per Fabio Pecchia. Sull’ex tecnico del Parma ci sono Pisa (in vantaggio) e anche Modena. — Gianluigi Longari (@Glongari) June 6, 2026

23.40 Roma, obiettivo rinnovare i contratti di Pellegrini, Celik e Dybala. Mancini blindato da Gasperini. Così il nostro Alfredo Pedullà:

La #Roma vuole mettere a posto i contratti in scadenza di #Pellegrini, #Dybala e #Celik. #Mancini ha un anno in più e le recenti parole di Gasperini equivalgono a una blindatura, in attesa dei passaggi formali — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 6, 2026

21.30 Come riportato in esclusiva dal nostro Luca Cilli, è in dirittura d’arrivo la firma di Alberto Aquilani con il Sassuolo.

18:00 Como, Suwarso chiude le porte per Chiesa e Cambiaso: “Costano troppo”.

14:15 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, Udinese e Lecce avrebbero preso informazioni su Giovanni Daffara, giovane portiere della Juventus appena tornato dal prestito all’Avellino. Bianconeri e giallorossi valutano il profilo del giovane estremo difensore di scuola Juve nell’ottica di un addio dei rispettivi titolari Okoye e Falcone

14:00 Ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. L’annuncio del club turco con un video sui social.

13:15 Bari, ufficiale la rescissione del direttore sportivo Valerio Di Cesare.

11:00 Se il candidato alla presidenza del Real Madrid, Enrique Riquelme, parlava della possibilità di vedere Klopp sulla panchina delle Merengues, il suo agente, Marc Kosicke, ha smentito. “Tutta questa situazione è fastidiosa. Il capitolo Real è attualmente chiuso per lui, specialmente nella situazione attuale. L’unico lavoro che trova particolarmente attraente per lui in futuro è il ruolo di CT della Germania”.

10:00 Pedullà: “Il Modena vuole aspettare ancora la decisione su e di Abate (inseguito da diverse settimane). In una lista del club emiliano, ristretta a due o tre nomi, c’è anche Possanzini“.

Federico Chiesa annuncia il suo futuro

9:00 Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ex Juventus Federico Chiesa: “Quest’anno ho giocato veramente poco, a gennaio la trattativa con la Juve non è andata a buon fine. Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo”.

“Il Como è una possibilità? Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve”.

“Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato. Si è anche detto che pretendessi molti soldi, ma la verità è un’altra: non mi è mai stato offerto il rinnovo. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto: ‘Fede, non ci servi: trovati una squadra’. Mi è andata bene, sono ripartito da una delle top 5 al mondo come il Liverpool. Però la Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò. Se tornerò in Serie A, spero vedrete un Chiesa che va ancora più forte”.

8:00 Pedullà: “Il Como aspetta la decisione definitiva del Real Madrid per Nico Paz, nel frattempo ha messo gli occhi su un altro talento del club spagnolo. Stiamo parlando di Cesar Palacios, guarda caso stesse caratteristiche di Paz e situazione evidentemente collegata. Non ci sono grandi manovre e difficilmente ce ne saranno malgrado le recenti indiscrezioni per Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 sempre di proprietà del Real. Mentre l’esperto Carvajal, il terzino sul punto di lasciare Madrid dopo una vita per la scadenza del contratto, non è un nome in evidenza nella lista della spesa del Como. Piace invece molto Yan Couto del Borussia Dortmund, tuttavia non si tratta di un’operazione semplice”.