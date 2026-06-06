Gran Galà del Calcio 2026 alla Scala: la Lega Serie A sarà per la prima volta partner

Il Gran Galà del Calcio AIC cambia volto: il 2 settembre 2026 approda al Teatro alla Scala di Milano con il supporto della Lega Serie A per celebrare i migliori protagonisti della stagione in una cornice d’eccellenza.

Il Gran Galà del Calcio AIC si prepara a vivere un’edizione destinata a entrare nella storia. L’appuntamento più prestigioso del calcio italiano andrà in scena mercoledì 2 settembre 2026 in una location d’eccezione: il Teatro alla Scala di Milano. Una scelta simbolica e fortemente rappresentativa, che porta il mondo del pallone nel cuore di uno dei luoghi più celebri della cultura e dell’arte italiana.

L’edizione 2026 segna infatti una svolta importante per la manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori. Per la prima volta il Gran Galà lascia la tradizionale collocazione di fine anno e si sposta all’inizio della stagione sportiva, con l’obiettivo di celebrare i protagonisti dell’annata appena conclusa e, allo stesso tempo, inaugurare simbolicamente il nuovo campionato.

La grande novità della collaborazione tra AIC e Serie A

Un’altra novità di grande rilievo è rappresentata dall’ingresso ufficiale della Lega Serie A tra i partner dell’evento. La collaborazione tra AIC e Lega rafforza ulteriormente il valore istituzionale e mediatico della manifestazione, che negli anni è diventata il punto di riferimento per il riconoscimento delle eccellenze del calcio italiano. I premi assegnati durante la serata, infatti, mantengono una caratteristica unica: vengono votati dagli stessi calciatori, rendendo il riconoscimento particolarmente prestigioso.

L’organizzazione del Gran Galà

L’organizzazione sarà affidata, come da tradizione, all’Associazione Italiana Calciatori, con la produzione curata da Gianluca Cannizzo per Wonder Project in collaborazione con Demetrio Albertini per DA, agenzia specializzata in sport, marketing ed eventi. Sul palco della Scala sfileranno i migliori protagonisti della stagione calcistica, tra calciatori, allenatori, dirigenti e personalità che hanno lasciato il segno nel panorama nazionale.

L’evento a Milano

Milano si prepara così ad accogliere una serata esclusiva che unirà sport, spettacolo e intrattenimento. Attesi numerosi ospiti provenienti non solo dal mondo del calcio, ma anche da quello delle istituzioni, dello spettacolo e dell’imprenditoria, per un evento che punta a diventare uno degli appuntamenti più importanti dell’anno sportivo italiano.

“Il Gran Galà del Calcio AIC rappresenta oggi uno dei momenti più importanti e simbolici per tutto il movimento calcistico italiano”, ha dichiarato il presidente AIC Umberto Calcagno, sottolineando l’importanza della collaborazione con la Lega Serie A.

La nuova location del Gran Galà del Calcio AIC

Sulla stessa linea anche l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Abbiamo deciso di stringere una partnership con l’AIC per accrescere ulteriormente il valore della Serie A e dei suoi protagonisti”. De Siervo ha inoltre evidenziato il significato della scelta del Teatro alla Scala, definendolo il più importante palcoscenico italiano, ideale per celebrare coloro che ogni settimana danno vita allo spettacolo del campionato più seguito dagli italiani.

Una cornice senza precedenti per un evento che punta a esaltare talento, passione e valori del calcio italiano.