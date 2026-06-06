Portogallo, Leao-shock: l’attaccante colpisce con un pugno l’avversario

Non è stata una serata tranquilla per Rafael Leao. L’attaccante del Milan è stato espulso contro il Portogallo per condotta violenta.

Una rissa a fine primo tempo con il calciatore Roman del Cile ha portato all’espulsione di Rafael Leao. Il calciatore del Milan si è inserito in una lite che vedeva coinvolti alcuni suoi compagni e ha colpito con un pugno diretto al volto l’avversario. Un gesto inaccettabile che è stato giustamente punito con il cartellino rosso dall’arbitro italiano Zufferli. E’ stato espulso anche Ivan Roman, centrocampista cileno dell’Atletico Mineiro. Una rissa vergognosa, quella avvenuta in chiusura di prima frazione sul risultato di 0-0. Il match è poi finito 2-1 per il Portogallo.

Portogallo, Leao espulso contro il Cile

Continua il momento no di Rafa Leao. L’attaccante del Milan e della nazionale portoghese è stato espulso nel recupero del primo tempo dell’amichevole della selezione di Roberto Martinez contro il Cile, a pochi giorni dall’esordio al Mondiale, in programma il 17 giugno alle 19 contro il Congo Leao, che di recente ha ammesso di volere nuove sfide dopo una lunga esperienza in rossonero e la delusione della mancata qualificazione alla Champions League, oltre che dei fischi dai tifosi rossoneri, è stato protagonista di un acceso confronto in campo con il cileno Roman, anche lui espulso, colpendolo con una manata al volto.

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Portogallo-Cile 2-1

Al netto di una prima frazione senza gol, terminata in 10 vs 10, il Portogallo ha poi battuto 2-1 il Cile. Nella prima frazione portoghesi subito vicini al gol con Leao prima, palo per lui e con Cristiano Ronaldo poi. Il fuoriclasse dell’Al Nassr è stato però murato al momento decisivo dopo una grande azione. Nella ripresa il Portogallo ha prima trovato il vantaggio con Guedes al 58′ e poi raddoppiato al 75′ con Bruno Fernandes. In chiusura il 2-1 finale porta poi la firma di Cepeda al 92′.