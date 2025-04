Caso scommesse, l’incubo di Fagioli: “Se non ho i soldi, ti faccio smettere di giocare”

Nicolò Fagioli, come rivelato dall’inchiesta sulle scommesse, ha dovuto fare i conti anche con minacce pesanti. Tanta paura per il centrocampista della Fiorentina che allora militava per la Juventus. Dopo aver scontato una squalifica lo stesso Fagioli, secondo le ultime ricostruzioni non solo avrebbe scommesso ma avrebbe anche pubblicizzato il giro di scommesse: negli ultimi giorni sono usciti anche i numerosi debiti del centrocampista e i prestiti da numerosi di compagni di squadra o familiari.

“Il calciatore era esposto con l’organizzazione presso la quale effettuava le scommesse illegali per circa 2,8 milioni di euro”. Inoltre FanPage sottolinea anche le parole forti nei confronti di Fagioli: “Hai rotto il ca***. Tu credi che mi faccia prendere per il culo da te. Quanto è vero, lo giuro sui miei bambini se mercoledì non ho i soldi vengo a Torino e ti faccio smettere di giocare. Ti levo pure la penna per firmà i contratti perché sei un cesso. So tutto, i soldi segnati ad altre persone che so’ tutti tuoi. Te faccio mettere a fare il muratore”.

Nelle ultime ore è spuntata anche una minaccia del rapper Ludwig nei confronti di Fagioli, con un eloquente: “Non fare il furbo: c’ho gli screen che te giochi i falli laterali”.

Fagioli e l’incubo con la Juventus

“Una cifra del genere non la guadagno nemmeno in un anno. So che questo è il vostro lavoro ma mi dovete dare il tempo di rientrare. Ho l’ansia della partita, ma come faccio. Oggi mi hanno parlato alla Juve dicendomi se avevo qualche problema, perché stanno capendo che ho qualcosa e gli è arrivata la voce del gioco. Domani non giocherò e se continuerà così starò sempre in panchina, non riesco più ad andare al campo felice. Ho minacce e tutto, non ho più tempo né scuse. Se scoppia la bomba sono rovinato a vita, anche la Juve me l’ha detto”.