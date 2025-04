Schumacher, notizia sconvolgente: tifosi in lacrime

L’ultim’ora su Michael Schumacher ha commosso tutti i fan dell’ex pilota della Ferrari: nessuno se l’aspettava.

I fan di Michael Schumacher sperano sempre di ricevere qualche notizia positiva sulle condizioni di salute dell’ex pilota tedesco. Dal 29 dicembre 2013, il giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel, il 7 volte campione del mondo di Formula 1 non è più comparso in pubblico. Sua moglie Corinna e i suoi figli Mick e Gina Maria hanno eretto un muro di gomma a protezione del Kaiser, tentando di preservare al massimo la sua privacy.

Qualche settimana fa erano diventate virali le dichiarazioni di un giornalista amico di Schumi, Felix Gorner, che aveva spento praticamente ogni speranza. Gorner aveva infatti affermato che Schumacher “non parla” e necessita di cure costanti “per 24 ore al giorno“. Eppure proprio in queste ultime ore è arrivata una notizia che ha invece scaldato i cuori dei fan, in particolare i ferraristi che hanno ancora nel cuore il pilota tedesco.

Michael Schumacher, aiutato da sua moglie Corinna, ha infatti messo la firma su un casco che verrà messo all’asta per raccogliere fondi per l’organizzazione benefica del mitico Jackie Stewart. L’immagine del casco con le iniziali ‘MS’ sulla parte anteriore, sotto la visiera, hanno commosso tutti coloro che non hanno mai smesso di credere in qualche miglioramento, seppure minimo.

Il Daily Mail ha confermato che Schumacher è stato aiutato dalla moglie per scrivere le sue iniziali sul casco, che verrà messo in vendita per raccogliere fondi per Race Against Dementia. L’organizzazione benefica, come accennato, è stata fondata da Jackie Stewart: la moglie dell’ex campione del mondo di F1 è affetta da demenza.

Il casco su cui ha firmato anche Michael Schumacher è quello indossato da Stewart durante la sua carriera da pilota di F1: tre titoli mondiali conquistati con questo casco bianco dove è presente in bella vista il Royal Stewart Tartan. L’85enne, vincitore di un titolo alla guida della Matra e due al volante della Tyrrell, ha voluto sottolineare quanto sia “meraviglioso” che Schumacher abbia potuto firmare per questa causa così importante.

Michael Schumacher has signed a helmet for Jackie Stewart’s dementia charity with the help of his wife Corinna ❤️✍️

The helmet will be auctioned off after Jackie’s tribute lap in Bahrain today. pic.twitter.com/TdZNwCTqbR

— Autosport (@autosport) April 13, 2025