Euro U19, tra un mese tocca all’Italia: il sogno è una storica doppietta

Gli Azzurrini, che si sono qualificati alla fase finale per la 5a volta consecutiva, la 10a in 20 edizioni (18a su 38 calcolando anche il precedente format U18) dopo aver chiuso il Qualifying Round al secondo posto alle spalle della Svizzera (davanti a Svezia e Liechtenstein) e aver invece vinto la fase Elite a punteggio pieno grazie ai successi su Repubblica Ceca, Georgia e Scozia, si presenteranno quindi con il peso e la responsabilità di essere i campioni in carica, difendendo il titolo vinto lo scorso anno a Malta.

Inseriti nel Gruppo A con i padroni di casa dell’Irlanda del Nord, l’Ucraina e la Norvegia, esordiranno proprio con quest’ultima lunedì 15 luglio alle 16.30 (ora italiana) al Seaview Stadium di Belfast. La seconda partita, in programma giovedì 18 opporrà l’Italia all’Irlanda del Nord (si gioca alle 20 all’Inver Park di Larne), per chiudere poi domenica 21, sempre a Larne (ore 20) contro l’Ucraina. Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali in programma giovedì 25 luglio, ottenendo contemporaneamente anche il pass per il Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025.

Le due terze, invece, si affronteranno in una gara di spareggio, da giocarsi sempre giovedì 25, per determinare la quinta squadra europea che staccherà il pass per il Cile. La finalissima di Belfast (che come le semifinali si giocherà al National Football Stadium at Windsor Park) sarà infine domenica 28 alle 20.

UEFA EURO UNDER-19

Gruppo A: Irlanda del Nord (ospitante), Norvegia, Italia (detentrice), Ucraina

Gruppo B: Danimarca, Turchia, Francia, Spagna

1a GIORNATA

Gruppo A, lunedì 15 luglio

Italia-Norvegia, ore 16.30 | Seaview Stadium, Belfast

Irlanda del Nord-Ucraina, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, martedì 16 luglio

Danimarca-Spagna, ore 16.30 | Inver Park, Larne

Francia-Turchia, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

2a GIORNATA

Gruppo A, giovedì 18 luglio

Norvegia-Ucraina, ore 16.30 | Seaview Stadium, Belfast

Irlanda del Nord-Italia, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, venerdì 19 luglio

Danimarca-Francia, ore 16.30 | Inver Park, Larne

Turchia-Spagna, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

3a GIORNATA

Gruppo A, domenica 21 luglio

Norvegia-Irlanda del Nord, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

Ucraina-Italia, ore 20 | Inver Park, Larne

Gruppo B, lunedì 22 luglio

Turchia-Danimarca, ore 20 | Seaview Stadium, Belfast

Spagna-Francia, ore 20 | Inver Park, Larne

PLAY OFF MONDIALE UNDER-20

Giovedì 25 luglio

3a Gruppo A-3a Gruppo B, ore 17.30 | Seaview Stadium, Belfast

SEMIFINALI*

Giovedì 25 luglio

S1: Vincente Gruppo A-2a Gruppo B

S2: Vincente Gruppo A-2a Gruppo A

*Le partite si giocheranno al National Football Stadium at Windsor Park di Belfast alle 15 e alle 20. L’ordine delle semifinali sarà deciso dopo la fase a gironi.

FINALE

Domenica 28 luglio

Vincente S1-Vincente S2, ore 20 | National Football Stadium at Windsor Park, Belfast