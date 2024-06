Sinner-Alcaraz streaming gratis e diretta tv, dove vedere la semifinale del Roland Garros

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros. Tutte le indicazioni su dove vederla oggi venerdì 7 giugno

Primo match da numero uno del mondo per Jannik Sinner, atteso da Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros in programma oggi, venerdì 7 giugno, dalle ore 14.30 sul Philippe Chatrier.

Un cammino quasi immacolato quello di Sinner a Parigi. L’azzurro ha raggiunto la sua prima semifinale in carriera nel Major su terra battuta, perdendo solo un set contro Moutet. Eubanks, Gasquet, Kotov e Dimitrov, gli altri avversari superati da Jannik che ha decisamente migliorato il risultato ottenuto lo scorso anno, quando è stato eliminato al secondo turno da Altmaier.

Per Alcaraz, quella odierna, è la seconda semifinale consecutiva al Roland Garros. Lo scorso anno, l’iberico è stato sconfitto da Djokovic, in un match in cui, nel secondo e terzo set, di fatto non ha giocato a causa dei crampi. Arrivato a Parigi con l’incognita del precedente infortunio al braccio, anche Carlos ha ceduto un solo set, finora, all’olandese De Jong. Wolff, Korda, Auger Aliassime e Tsitsipas gli avversari battuti nei turni precedenti.

Quello odierno è il nono confronto tra Sinner e Alcaraz. Finora il bilancio è di assoluta parità, 4-4. Un’unica sfida a livello Slam, ovvero l’ottavo di finale di Wimbledon 2022 vinto da Sinner in quattro set.

Sinner-Alcaraz, dove vedere la semifinale del Roland Garros

La semifinale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz non sarà trasmessa in chiaro in tv. Il match è un’esclusiva di Eurosport e, pertanto, sarà visibile su Sky Sport sul canale 210 e anche, in streaming, su Dazn per gli abbonati al pacchetto Standard, lo stesso che consente di vedere le partite di Serie A.

Ci sono, tuttavia, due possibilità per vedere Sinner e Alcaraz senza essere abbonati a Sky o Dazn. Vi basta attivare un abbonamento mensile (che può essere disdetto al termine del mese di visione) a una delle due piattaforme streaming Discovery+ o Eurosport Player.

Per farlo dovete registrarvi da sito o app, creare il vostro account e attivare il ticket mensile tramite uno dei metodi di pagamento consentiti. Potete abbonarvi anche a ridosso dell’inizio della partita. Inoltre, in questo modo, potete seguire anche la seconda semifinale di oggi tra Zverev e Ruud, oltre alle due finali femminile e maschile in programma sabato e domenica.

Per gli highlights gratuiti di Sinner-Alcaraz, potete affidarvi al canale Youtube del Roland Garros, sul quale troverete l’ampia sintesi della semifinale subito dopo la conclusione.