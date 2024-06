E’ il mercato degli esterni, dei velocisti che fanno gola e sono sempre più spesso al centro del calcio di oggi. Anche adesso, in Serie A, il mercato di concentra per molti club sulle corsie. Chiedere al Bologna, che già da tempo è sulle tracce di Robin Gosens. La volontà di Sartori è quella di regalare ad Italiano un esterno di grande gamba, che conosce la Serie A e ha fame di rivincita dopo la parentesi negativa con la maglia dell’Union Berlino.

Calciomercato, pensieri in casa Napoli

Anche il nuovo Napoli di Conte è pronto a rifarsi il look sugli esterni. Chiesa in termini offensivi è considerato il migliore interprete proprio dal neo allenatore azzurro, e in questo momento grazie al suo apprezzamento è leggermente avvantaggiato sulla Roma in attesa di ulteriori sviluppi. Nel frattempo Giovanni Manna ha messo gli occhi anche su Vanderson, talento brasiliano del 2001 che gioca nel Monaco, rappresenta al meglio il classico esterno in grado di muoversi su tutta la fascia, ma come ostacolo c’è una valutazione importante fatta dal Monaco che si avvicina ai 30 milioni.

Roma al lavoro