Schumacher, l’annuncio scuote la F1: non c’è più tempo

È stato Ralf Schumacher a lanciare la stoccata più tagliente. L’ex pilota tedesco, oggi opinionista per Sky Deutschland, ha criticato duramente la gestione della Red Bull, puntando il dito contro il caos interno e la dipendenza totale da Max Verstappen. In questo momento Red Bull è una banda senza leader, in cui all’ordine del giorno c’è l’intento di placare le polemiche – ha dichiarato senza mezzi termini, sottolineando come l’unico vero elemento solido della squadra sia proprio il quattro volte campione del mondo: “La squadra sarebbe nell’anonimato totale se non avesse Max Verstappen: riesce costantemente a toglierli dai guai”.

Le parole di Schumacher arrivano in un momento delicatissimo per la scuderia di Milton Keynes, alle prese con una gestione tecnica e sportiva sempre più confusa. L’ultimo caso riguarda la retrocessione di Liam Lawson e la promozione lampo di Yuki Tsunoda, un avvicendamento che ha fatto molto discutere. Ralf non ha risparmiato nemmeno Helmut Marko, accusandolo di pretendere troppo dai giovani: “Per quanto mi sia simpatico e dia spazio ai ragazzi, non dà loro il tempo necessario per crescere. Due gare al fianco di Max non sono sufficienti, la macchina è molto difficile da guidare”. Una critica frontale, che apre interrogativi pesanti sul futuro della Red Bull. E forse, anche su quello di Verstappen.