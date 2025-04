Vergogna Ferrari, la reazione è sconvolgente

Il doppio “zero” di Leclerc e Hamilton post squalifica ha gettato scalpore sul Cavallino Rampante con alcune dichiarazioni forti

Definire “da dimenticare” è riduttivo: il Gran Premio della Cina è stata una mazzata per la Ferrari dato che entrambe le monoposto della Rossa sono state squalificate. I motivi sono diversi, ma il risultato è lo stesso ovvero il numero “0” vicino ai piloti, sotto la voce punteggio.

La Ferrari di Charles Leclerc, così come successo a Pierre Gasly, è stata trovata sottopeso di un chilogrammo mentre quella di Lewis Hamilton presentava problemi allo skid e questo ha portato la FIA a squalificare entrambi a pochi minuti dal termine della gara.

La gara ha visto la doppietta della McLaren con la vittoria di Piastri e il secondo posto di Norris. Russell in Mercedes colleziona un altro podio. Classifica generale che vede Norris in testa a 44 punti, Verstappen a 36 e il suo compagno Russell a 35.

Ferrari, così non va: dichiarazioni durissime

Bernie Ecclestone, uno dei personaggi più rilevanti della storia della Formula 1 ovvero, alla bellezza di 94 anni, si è recato a Londra per la festa degli 80 anni del cantante Eric Clapton, dove ha incontrato Luca Cordero di Montezemolo, stando a quanto ripotato da Blick.



L’ex numero uno della F1 ha raccontato: “Ho incontrato a Londra l’ex capo della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, era sconvolto dalle doppia squalifica Ferrari in Cina. L’Italia non aveva mai vissuto una simile onta dall’inizio del mondiale di Formula 1“.

D’altronde a pensarci è davvero incredibile commettere una doppia leggere del genere, sopratutto per un team della storia della Ferrari. Se la strada era in salita, ora lo è doppiamente e serviranno grandi prestazioni dentro e fuori al muretto per riconquistare la fiducia.