“Il migliore al mondo”: super colpo Ferrari, arriva l’annuncio

La Ferrari è pronta a un altro grandissimo colpo dopo Hamilton. L’annuncio non lascia spazio all’interpretazione

Reduce da un’annata al di sotto delle aspettative ma conclusa in crescendo, la Ferrari ha iniziato la stagione 2024 in maniera molto positiva. Nove podi, tra cui due vittorie, il bottino complessivo accumulato da Charles Leclerc e Carlos Sainz per un totale di ben 252 punti, solo 24 in meno rispetto alla Red Bull capolista e campione in carica.

Ad oggi, la sensazione è che la Rossa sia molto vicina all’annullare il gap dalle velocissime RB20 affidate a Max Verstappen e Sergio Perez. E in ottica futura le prospettive sono ancora più floride.

I vertici del Cavallino Rampante, infatti, continuano a portare avanti con grande determinazione una campagna acquisti mirata a rafforzare il reparto tecnico. Dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton, sono arrivati a Maranello molteplici ingegneri di comprovata esperienza. Tuttavia, il sogno del team principal Frederic Vasseur porta ad un unico obiettivo. Ci riferiamo chiaramente ad Adrian Newey, una delle figure più stimate ed autorevoli del paddock, ritenuto – a giusta ragione – il miglior ingegnere progettista in circolazione.

Ferrari-Newey, la trattativa va avanti. L’ex pilota non ha dubbi.

Il cosiddetto “genio dell’aerodinamica” è in uscita proprio dalla Red Bull al termine di una gloriosa esperienza quasi ventennale. Presto sarà libero e Vasseur spera di portarlo tra le fila della Ferrari per aprire un ciclo vincente. I due sono già stati visti a colloquio in diverse occasioni. La trattativa va avanti e in molti danno la fumata bianca praticamente per certa. Tra questi ultimi c’è un pilota di F1 che ben conosce lo stesso Newey.

Il personaggio in questione è Juan Pablo Montoya, ex pilota che ha collaborato con Newey nel biennio 2005-2006 durante la sua parentesi in McLaren. Intervistato da racingnews365.com, il colombiano si è detto sicuro che dalla prossima stagione la Ferrari potrà annoverare tra le sue fila l’oramai ex Red Bull: “Ferrari potrebbe offrirgli non solo la Formula 1 ma anche le supercar convincendo Newey a spingersi oltre il possibile. Già in Red Bull ha costruito l’hypercar. Ma la Ferrari è la Ferrari, il miglior marchio del mondo“.

Staremo a vedere se effettivamente Newey si farà rapire dal fascino della Rossa. Intanto, le indiscrezioni proseguono in vista del possibile epilogo. Fonti autorevoli ipotizzano che Newey abbia già firmato il contratto con la Ferrari in gran segreto.