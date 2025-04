Fiorentina, Dodo dimesso Kean rientra in serata

Continuare sull’onda lunga dei successi a Cagliari e in casa contro l’Empoli. La Fiorentina si presenterà a Siviglia per affrontare il Betis sicuramente rimaneggiata a destra, vista l’assenza di Dodo ma carica dagli ultimi due successi maturati contro due “piccole” del nostro campionato.

Fiorentina, il momento viola

Una Fiorentina che a Siviglia dovrebbe poter contare su Moise Kean. L’attaccante out nelle ultime due per problemi familiari dovrebbe rientrare a Firenze nelle prossime ore per poi allenarsi nella giornata giornata di domani ed essere pronto per partire dal 1′ in Conference League. Una Fiorentina che eccezione fatta per Pablo Marì, non in lista Uefa e Dodo quindi si dovrebbe schierare contro il Betis con il miglior undici possibile. Dodo che è stato dimesso nelle ultime ore dall’ospedale e già nelle prossime ore inizierà il percorso riabilitativo. Con il calciatore che nella giornata di Sabato sarà sottoposto a nuovi controlli.

Fiorentina che contro il Betis ritroverà probabilmente nell’elenco dei convocati Colpani con l’esterno ex Monza che dopo diversi mesi è tornato ad allenarsi in gruppo. Un ritorno importante per Palladino che non dall’inizio ma a gara iniziata potrebbe contare anche su di lui per dare fiato a Folorunsho probabile titolare. Fiorentina che a Siviglia inizierà un ciclo di 3 sfide complicate quanto fondamentali. Le due semifinali di Conference inframezzata dalla trasferta contro la Roma imbattuta, con i giallorossi che non cadono in campionato dal Ko di Como poi 18 risultati utili consecutivi. Un momento chiave quindi per la stagione dei gigliati che non potranno sbagliare per far si di vivere un finale d’annata da sogno.

Il comunicato su Dodo

Ecco il comunicato viola: “ACF Fiorentina comunica che nella tarda mattinata di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato dimesso dall’ospedale S.Maria Nuova a seguito dell’intervento di appendicectomia a cui è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì. Il calciatore è in ottime condizioni generali e da domani inizierà il percorso riabilitativo. Sarà sottoposto a nuova valutazione nella giornata di sabato. ACF coglie l’occasione per ringraziare la USL Toscana Centro, nella fattispecie la Chirurgia Generale di Santa Maria Nuova diretta dal dott. Facchiano per l’ottimo servizio svolto“