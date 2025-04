Pazzesco Verstappen, come Mbappé e CR7: F1 stravolta

Max Verstappen può diventare come Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo: la notizia stravolge completamente la Formula 1.

Dopo tanti anni da dominatore Max Verstappen si ritrova a inseguire. Il vincitore degli ultimi quattro Mondiali di Formula 1 è infatti dietro Oscar Piastri e Lando Norris in classifica piloti. Il ritardo è contenuto – 2 punti dal britannico, 12 dall’australiano – e il tempo per recuperare c’è tutto, ma di sicuro i segnali dati dalla Red Bull nei primi 5 weekend preoccupano non poco il campionissimo olandese.

Finora, infatti, Verstappen è riuscito a vincere solo il Gran Premio del Giappone. L’impressione di molti è che se la RB21 non salirà di livello nel corso del Mondiale la separazione anticipata con il campione del mondo in carica – che ha un contratto fino al 2028 – diventerebbe un’ipotesi concreta.

Proprio nei giorni scorsi è trapelata la notizia della maxi offerta che la Aston Martin sarebbe disposta a presentare a Max Verstappen e al suo entourage: si parla di 88 milioni di euro all’anno con il sostegno del Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita. Una cifra che consentirebbe al 27enne di Hasselt di aumentare di parecchio il suo attuale ingaggio – con la Red Bull percepisce 50 milioni di euro a stagione – e di salire fino ai primi posti nella classifica degli sportivi più pagati al mondo.

Verstappen, l’offerta è da capogiro: è già sul podio!

Se davvero Max Verstappen deciderà di accettare la super offerta dell’Aston Martin balzerebbe al terzo posto degli sportivi più pagati. In base alla classifica stilata da Forbes lo scorso anno, infatti, al primo posto c’è Cristiano Ronaldo: l’ex Manchester United, Real Madrid e Juventus guadagna infatti la bellezza di 200 milioni di dollari a stagione all’Al-Nassr, pari a circa 176 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo invece il golfista spagnolo Jon Ram, che secondo Forbes può contare su un introito da 198 milioni di dollari (174 milioni di euro). Sul podio sale anche Karim Benzema: nell’estate 2023 l’attaccante francese ha scelto di lasciare il Real Madrid e lanciarsi in una nuova avventura nella Saudi Pro League. La cifra pattuita nel contratto firmato con l’Al-Ittihad è da capogiro: 100 milioni di dollari all’anno, pari a circa 88 milioni di euro.

Ciò vuol dire che Max Verstappen andrebbe a posizionarsi al terzo posto proprio assieme a Benzema tra gli sportivi più pagati al mondo. Il quattro volte iridato si piazzerebbe davanti a Kylian Mbappé, bomber del Real Madrid, anche se rispetto al 2024 i suoi guadagni sono cambiati: con il PSG l’attaccante transalpino arrivava addirittura a 79 milioni di euro l’anno, con i Blancos l’accordo è invece da 45 milioni di euro a stagione.