“L’ultima volta”: ritiro Djokovic, tifosi in lacrime

L’annuncio del fuoriclasse serbo dopo la sconfitta contro Arnaldi all’ATP 1000 di Madrid, forse l’ultimo della sua leggendaria carriera

È giunta l’ora X per Djokovic? Quella di un nuovo inizio, lontano ma non per forza troppo lontano dal tennis. Comunque non più in campo a dar battaglia, per cercare di dire agli altri e anzitutto a se stesso di essere ancora un campione. Il migliore di tutti in assoluto. Ma è proprio il campo a parlare, a dirgli forse che è arrivato davvero il momento di dire basta.

La netta sconfitta contro un Arnaldi emozionato ed emozionante, traccia forse un punto di non ritorno per il serbo. Anzi, di un punto finale alla sua leggendaria carriera. Va adesso solo capito quando, quando il quasi 38enne deciderà di appendere davvero la racchetta al chiodo.

Nella conferenza stampa successiva alla sconfitta nel match d’esordio all’ATP 1000 di Madrid, Djokovic è apparso abbattuto, per non dire rassegnato. In Spagna, del resto, ambiva a conquistare il titolo numero 100, insomma a mettere la ciliegina su una torta gigantesca.

An honest assessment from Djokovic after his loss to Arnaldi earlier 🎙️#MMOpen pic.twitter.com/2TObDyqXtl — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025

Djokovic, l’ultima volta a Madrid? “Non so se tornerò…”

“Onestamente speravo di giocare qualche partita in più rispetto a Monte-Carlo. Per me questa rappresenta una nuova realtà. Volevo provare a vincere una o due partite, senza pensare di raggiungere la finale. È una sensazione diversa da quelle che ho provato negli ultimi vent’anni, una sfida mentalmente difficile da affrontare. Credo sia il cerchio della vita e della mia carriera”.

Djokovic sembra aver davvero compreso fin in fondo che la fine, che il ritiro è a un passo: “Non ho mai provato quello che ho provato in questi ultimi 12 mesi: perdere troppo presto. Anche se fa parte dello sport, dunque bisogna accettare le circostanze e cercare di trarne il meglio per il futuro. Non posso lamentarmi della mia carriera, non lo faccio”.

“Cerco sempre di essere ottimista e di sapere di cosa sono capace. Ma le cose sono diverse con i miei colpi e il mio corpo, i miei movimenti. È la realtà che devo accettare – ha evidenziato Djokovic, il quale ha detto apertamente che quello appena concluso potrebbe essere stato il suo ultimo ATP di Madrid – Potrebbe essere… Non so se tornerò. Potrei tornare, ma forse non come giocatore. Spero di no, ma potrebbe esserlo”.