Udinese-Bologna: le formazioni ufficiali. I due allenatori fanno i conti con le assenze

Alle 18:30, terzultimo appuntamento di questa 34^ giornata di Serie A, Udinese e Bologna si sfidano sul prato del Bluenergy Stadium.

Da un lavoro ci sono i bianconeri che sono reduci dal momento più complicato della stagione. L’Udinese arriva alla sfida contro il Bologna dopo cinque sconfitte di fila. Contro il Torino, a Torino, c’è stata una reazione, ma non è bastata. E l’assenza prolungata di Thauvin comincia a pesare in maniera molto negativa. Soprattutto in avanti. Per evitare il tracollo da qui a fine stagione Kosta Runjaic e il suo staff devono trovare una soluzione. La sfida interna col Bologna, negli ultimi anni, è stata favorevole. Ma le gare non si vincono solamente coi precedenti con la storia.

Per i rossoblù d’altro canto, a Udine, è vietato sbagliare. Il Bologna questa sera si gioca un pezzo di Champions in una trasferta da brividi, con l’obiettivo di riprendersi il quarto posto e cancellare il ricordo amaro dell’ultimo ko friulano. Senza Italiano in panchina, squalificato, e senza Ndoye, fermato da un infortunio, toccherà al vice Niccolini guidare i rossoblù in una battaglia senza appello. Dopo i successi di Juventus, Roma e Fiorentina, la corsa all’Europa è diventata una bolgia e ogni passo falso può essere fatale. Servono testa, gambe e cuore: a Udine non si va solo per vincere, si va per riprendersi il 4° posto solitario.

Le scelte ufficiali di Runjaic e Italiano

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Kabasele; Ehizibue, Atta, Lovric, Karlstrom, Payero, L’amara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.