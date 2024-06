Schumacher, arriva il messaggio a sorpresa: F1 sconvolta

Sorpresa tra i tifosi e gli appassionati di Formula 1 dopo l’arrivo del messaggio che lascia stupiti tutti: ecco come cambiano gli equilibri

Prosegue il campionato mondiale di Formula 1 che nelle prossime ore vedrà l’avvio di una nuova tappa di questa stagione 2024. In questo primo fine settimana di corse per il mese di giugno, si terrà l’atteso Gran Premio del Canada che come ogni anno si svolge sul circuito di Montreal intitolato a Jacques Villeneuve: una vera e propria leggenda per tutti i ferraristi. Questa sarà anche l’occasione per il cavallino rampante di provare a dare continuità alla bella vittoria raccolta a Monaco.

A Montecarlo infatti sono stati raccolti dei grandi risultati da parte della Ferrari che ha ottenuto sia la pole-position nelle qualifiche del sabato che la vittoria finale, entrambi per mano del talento di casa Charles Leclerc che ha gioito enormemente per questo successo sul circuito cittadino del suo luogo natale. Non è andata tanto male nemmeno all’altro pilota della Rossa perché Carlos Sainz ha chiuso il Gran Premio al terzo posto.

Come noto da diversi mesi, però, questa apprezzata coppia di piloti della Ferrari è destinata ad essere divisa dato che la casa di Maranello ha già ufficializzato il grande annuncio della firma di Lewis Hamilton per il 2025. A fargli spazio sarà proprio Carlos Sainz che saluterà la Ferrari lasciando il sette volte campione del Mondo inglese far coppia con Leclerc a partire dall’anno prossimo.

Proprio il prossimo futuro dello spagnolo in uscita dalla Ferrari è argomento di discussione anche per un illustre membro della famiglia Schumacher.

Ralf Schumacher consiglia Sainz: “Meglio Audi della Williams”

Ora quindi in molti si domandano quale prossima scuderia accogliere lo spagnolo per la prossima stagione e di certo le proposte non gli mancano con diverse richieste da team quali la Sauber (che diverrà poi Audi), Williams, Alpine e Haas. Certamente non si tratta di scuderie di primo livello ma ad alti ranghi sembra tutto chiuso lo spazio per Sainz.

In merito al futuro del pilota spagnolo oggi ancora in Ferrari, ha parlato Ralf Schumacher che non ha di certo fatto felici i tifosi della Williams con delle parole non indifferenti: “Lo dico in anticipo: la Williams è ancora un vicolo cieco al momento. Conosco l’azienda e non posso essere sicuro che Sainz possa sentirsi a suo agio in un ambiente del genere. Penso che l’Audi sia la scelta migliore a lungo termine”, questo il commento del fratello di Michael ai microfoni di ‘Formel1.de’.

Un annuncio che sorprende i tifosi, e che sostanzialmente riduce il ventaglio di scelte per il ferrarista che quest’anno ha anche già portato a casa una gara.