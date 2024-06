Italia, stasera il test contro la Bosnia: ultime prove generali per Spalletti

Secondo test amichevole per l’Italia di Luciano Spalletti, che questa sera ad Empoli affronterà la Bosnia Erzegovina per il secondo e ultimo test prima della partenza per la Germania, in vista degli Europei.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Cristante, Fagioli Dimarco; Raspadori, Pellegrini; Scamacca. CT: Spalletti.

BOSNIA-ERZEGOVINA (3-5-2), la probabile formazione: Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Gigovic, Demirovic.