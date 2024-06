Oggi si deciderà la quarta promossa in Serie B: dopo lo 0-0 della sfida d’andata, Carrarese e Vicenza si affronteranno questa sera per cercare la promozione in cadetteria. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

CARRARESE(3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Belloni, Zuelli, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Panico, Finotto.

VICENZA (3-4-3): Confente; Cuomo, Sandon, Laezza; De Col, Cavion, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari, Delle Monache.