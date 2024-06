“Ti prego”: in lacrime per Zanardi, video e annuncio social

Commozione per Alex Zanardi: in molti vogliono sapere di più sulle sue condizioni, il video e l’annuncio social sono da brividi. La situazione

Alex Zanardi è uno degli uomini più seguiti, supportati e resilienti di sempre dello sport italiano. L’emblema del non arrendersi mai, del voler lottare anche contro le avversità della vita. In pochi l’hanno dimenticato, di sicuro non l’hanno fatto i suoi fan. Giorno dopo giorno sono innumerevoli i post da parte dei tifosi che vogliono saperne di più sulle sue attuali condizioni di salute. La cosa che più fa capire la sua grandezza è che parlano di lui anche diversi supporters stranieri, segno di quanto sia entrato nel cuore di tutti anche a livello internazionale.

La sua vita è stata un vero e proprio calvario. Dopo il primo grave incidente quando era pilota automobilistico costatogli l’amputazione delle gambe, si era reinventato nel mondo della handbike, diventando uno dei campioni per eccellenza dello sport paraolimpico italiano. Il suo carisma e la sua empatia sono stati a lungo d’aiuto anche per diverse persone che hanno affrontato il suo stesso calvario. Zanardi ha saputo quindi dare un supporto sia a se stesso che agli altri, incrementando notevolmente anche amore e consensi nei suoi confronti.

Nuove preghiere per Alex Zanardi: contenuto sui social da brividi

Dal tragico giorno di quattro estati fa, quando andò a schiantarsi a guida della sua handbike contro un camion, tutti si sono stretti ancor di più intorno l’ex pilota. In molti si chiedono come stia oggi.

Una volta uscito dall’ospedale di lui si è saputo poco o nulla, in quanto la famiglia vuole mantenere un gran riserbo sulle sue condizioni. Di sicuro la sua carriera da sportivo è terminata, ma è chiaro come non se la stia passando bene. Altro non è dato sapere, ci sono voci secondo le quali esca di casa solo per sottoporsi alle terapie dovute. La cosa di cui siamo sicuri è che la sua resilienza e la sua voglia di lottare non l’hanno abbandonato nemmeno ora.

Intanto arrivano gli appelli e le preghiere dei tifosi che sui social si riversano per parlare di lui e ricordare ciò che è stato. Una utente su “X” nei giorni scorsi ha postato un video da brividi, con alcuni momenti emozionanti della sua carriera, con diverse interviste e dichiarazioni rilasciate dallo stesso Zanardi. Quello che emerge da questo video è il sorriso sempre stampato sul volto dell’ex pilota, oltre al suo innato senso dell’ironia.

Il tutto coronato dall’annuncio da parte della stessa supporter: “Caro Alex, ci manchi tantissimo. Ti prego torna, love you for ever” è la preghiera quasi straziante della fan che ha commosso molto, dimostrando come i social spesso sanno essere veicolo di emozioni e ricordi.