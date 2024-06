La notizia scatena la festa: colpo di scena Federer

Roger Federer, ennesimo colpo di scena che riguarda l’ex tennista: i suoi tifosi sono impazziti sui social

In questi ultimi giorni si sta parlando molto di lui: Roger Federer è abituato a regalare dei veri e propri colpi di scena. Dal suo account ufficiale di Instagram, infatti, il fenomeno di Basilea ha voluto aggiornare i suoi tifosi e gli appassionati di tennis del suo “cambiamento” di sport. “Addio” al tennis: il golf è la sua nuova passione. Con un post pubblicato sui social, infatti, il 42enne ha mostrato tutte le sue doti con mazza e pallina.

Le novità che lo riguardano, però, non sono affatto finite. Oramai manca davvero poco alla data ufficiale sull’uscita del suo documentario intitolato “Roger Federer Twelwe final days“. Adesso, però, è uscito anche il trailer ufficiale. Nel documentario verranno raccontati gli ultimi dodici giorni della carriera agonistica dello sportivo svizzero.

Federer, uscito il trailer ufficiale del documentario [VIDEO]

I suoi tifosi e gli appassionati del tennis non vedevano l’ora di rivivere i momenti finali della sua carriera alla “Laver Cup“. Proprio in quella edizione, nel 2022, ha appeso ufficialmente la racchetta al chiodo. Un prodotto che realizzato e che porta la firma di “Prime Video“. Il progetto sarà, appunto, a disposizione a partire dal 20 giugno e sarà visibile sulla piattaforma in oltre 240 paesi del mondo.

Di cosa tratta il documentario? Il focus sarà sugli ultimi 12 giorni di carriera tennista del fuoriclasse di Basilea. Una ottima notizia per i tifosi di tennis, ad una manciata di giorni dall’inizio del torneo di Wimbledon. Una opera realizzata dal regista Asif Kapadia con l’aiuto del co-registra Joe Sabia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video (@primevideo)

Nel documentario tutti noteranno un Federer completamente inedito. Una troupe lo ha seguito per 24 ore al giorno a pochi giorni dal suo addio definitivo al tennis. Non potranno di certo mancare i momenti che hanno scritto pagine importanti di questo sport come la “mano nella mano” con il suo “rivale” ma amico di sempre Rafael Nadal. Senza dimenticare anche la presenza, in quel di Londra, di Novak Djokovic e Andy Murray.

Non solo: nel documentario saranno presenti anche le interviste a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed affrontato sul terreno di gioco. Ancora qualche altro giorno e poi i tifosi di Federer potranno nuovamente commuoversi.