Non arrivano buone notizie per l’Atalanta a ormai poche ore da una delle sfide più importanti della stagione. La squadra di Gian Piero Gasperini perde un altro tassello fondamentale in vista del match di domenica contro il Bologna. L’Atalanta ha perso una delle sue pedine più importanti. Si è fermato infatti anche Charles De Ketelaere, colpito da un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare almeno le prossime due partite contro i rossoblù e contro il Milan.

Lo stop di De Ketelaere

Il trequartista belga, classe 2001, ha avvertito un fastidio all’adduttore durante l’allenamento di martedì. Rimasto a riposo nella giornata di mercoledì, è stato sottoposto a esami strumentali giovedì mattina. La diagnosi non ha lasciato spazio a dubbi: lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Si tratta dello stesso tipo di infortunio che, a inizio febbraio, aveva messo ai box il neo arrivato Daniel Maldini.

Atalanta, ecco i tempi di recupero del belga

La tempistica di recupero non è ancora stata definita con precisione, ma è certo che De Ketelaere non sarà disponibile per la sfida cruciale di sabato contro il Bologna, scontro diretto per l’Europa e sicuramente, come già detto, per la trasferta di San Siro contro il Milan nella domenica di Pasqua. Il rischio è che il belga debba restare fermo fino a fine mese, un’assenza pesante per l’equilibrio offensivo dei nerazzurri. Una delle pedine più importanti della stagione della Dea che ha definitivamente rivitalizzato l’ex Milan.

L’infortunio di De Ketelaere si aggiunge a una situazione già complessa per Gasperini, che dovrà inventarsi nuove soluzioni per non perdere terreno nella corsa Champions. In un momento decisivo della stagione, la Dea si ritrova senza uno dei suoi uomini più in forma e con due sfide complesse davanti, prima di una coppia di partite (Lecce e Monza), più abbordabili.