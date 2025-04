Mohamed Salah ha ufficialmente firmato il prolungamento del contratto con il Liverpool, mettendo fine a mesi di incertezza e voci di mercato. L’attaccante egiziano ha respinto le ricchissime offerte provenienti dalla Saudi League, scegliendo di restare in Premier League per altre due stagioni, fino al 2027. L’annuncio è arrivato direttamente dal club, che ha voluto giocare con le parole usate da Salah a novembre, quando aveva detto: “Probabilmente più fuori che dentro”. Oggi il Liverpool risponde: “Più dentro che fuori”.

In questa stagione Salah ha mostrato ancora una volta tutto il suo valore: 32 gol in 45 presenze totali, di cui 27 in Premier League, dove guida la classifica marcatori. A completare il suo straordinario bottino anche 22 assist, segno di una leadership tecnica sempre più centrale nei Reds.

“È fantastico, ho passato gli anni migliori della mia carriera qui. Spero di arrivare a dieci stagioni con questo club”, ha dichiarato Salah. “Ai tifosi voglio dire che sono molto, molto felice di restare. Ho firmato perché credo che insieme possiamo vincere grandi trofei”.

Il fuoriclasse egiziano mette così fine alla querelle e alle voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano dal club che, di fatto, gli ha cambiato la vita.

Con questo rinnovo, Salah si erge sempre più a bandiera del Liverpool e simbolo di un progetto ancora ambizioso.