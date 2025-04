Nesta tiene tutti sulle spine: “Futuro? Attendo l’opportunità”

Ormai l’esperienza in Serie A del Monza sta volgendo al termine dopo un campionato molto deludente. In conferenza stampa ha fatto il punto della situazione il tecnico Alessandro Nesta, che si è soffermato anche sul proprio futuro. Di seguito l’intervento completo:

Rimpianti sul ritorno al Monza?

“No, dico che non ho rimpianti. Credo nel lavoro e nel fatto che si possa sempre imparate in maniera particolare dalle sconfitte. Se stai a casa è troppo facile e non impari nulla. In realtà ho qualche rimpianto: sui risultati che non sono arrivati. Nella prima parte di stagione vedevo che la squadra andava forte e rispondeva sul campo ma poi non si riusciva a vincere. Un vero peccato. Il calcio è anche questo”.

Qual è stato il momento migliore del Monza?

“Le partite con le big come Milan, Inter e Juventus sono state quelle in cui abbiamo dato il meglio. La squadra mi è piaciuta e il rapporto coi i giocatori è sempre stato buono. Chi si scoraggia e dà colpe a tutti non ne uscirà mai. Dico questo perché ci sono stato nel calcio e l’ho vissuto. Questa è stata un’annata particolare e mi serve per crescere. Sono sicuro che questa esperienza mi aiuterà a fare meglio in futuro”.

Cosa farà Nesta la prossima stagione?

“Nel calcio si vive di momenti e tra 12 mesi non so dove sarò. Sono disponibile e attendo l’opportunità indipendentemente dalla categoria”.

In questa stagione il Monza non è quasi mai riuscito a trovare il bandolo della matassa. Una rincorsa continua, che mai realmente si è materializzata. Una discontinuità permanente nel rendimento di un collettivo che non è riuscito a cambiare passo dopo le evidenti difficoltà iniziali. E adesso tocca iniziare a pensare a quello che verrà. Il futuro non è lontano e sia Nesta sia il Monza devono fare i conti con i prossimi passi, al di là della categoria.