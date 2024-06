Disastro Ferrari e scena avvilente: lo hanno visto tutti

Ferrari, dramma in Canada e l’episodio non è passato inosservato. La reazione di Leclerc

Il weekend canadese è andato in archivio e per i tifosi della Ferrari non poteva esserci epilogo più deludente. Un fine settimana pazzesco che ha visto il doppio ritiro delle vetture di Leclerc prima e Sainz poi.

Dopo il Gran Premio di Monaco, con la meravigliosa vittoria del padrone di casa che ha dominato sin dalle libere del venerdì, quello di Montreal pareva poter essere un appuntamento potenzialmente positivo per la Scuderia di Maranello. Ed invece, in poche ore, si è consumato un vero e proprio dramma sportivo a cui fino a questo momento non è stata trovata ancora una risposta.

Dalle disastrose qualifiche del sabato che hanno visto entrambi i piloti della ‘Rossa’ fuori dal Q3 e partire in sesta fila, con Leclerc undicesimo e Sainz dalla dodicesima piazzola. Una mazzata bella e buona che ha trovato il suo culmine negativo proprio nella gara della domenica, vinta dal solito Verstappen che ieri come oggi rimane il grande favorito per la vittoria del Mondiale piloti.

Ad ogni modo nelle concitate e dolore ore che i tifosi del Cavallino Rampante hanno vissuto domenica, c’è stato un momento paradossale che ha coinvolto – seppur a distanza – entrambi i piloti della Ferrari. Da Sainz a Leclerc, destino comune: il tutto è accaduto in diretta.

Ferrari, dramma in diretta: anche Leclerc è spiazzato

In una manciata di istanti fugaci Montreal si è letteralmente oscurata per la prestazione imbarazzante della Ferrari. Dalla strategia di Leclerc ed i palesi problemi al motore della vettura del monegasco agli inaspettati errori commessi in pista da Carlos Sainz.

Una volta ritiratosi e all’interno dei box, il talento monegasco – che l’anno prossimo farà coppia in Ferrari con Lewis Hamilton – si è concentrato sulle interviste, con le dichiarazioni assai deluse di un weekend agghiacciante. Il video in questione lascia di stucco perché in piena presa diretta, mentre Charles è impegnato a rispondere alle domande dei giornalisti, succede qualcosa di spiacevole.

Un testacoda di Carlos Sainz proprio mentre Leclerc è impegnato nelle interviste, con il numero 16 che si gira per guardare deluso il destino amaro che lo ha accomunato al compagno di scuderia. Lo spagnolo finisce nell’erba e provando a rientrare subito in pista, viene impattato dalla Williams di Albon.

Pochi istanti e la Ferrari si ritrova con il suo secondo pilota ritirato dalla corsa, a pochi giri da quanto accaduto a Leclerc che mestamente aveva parcheggiato la vettura nel box. A Barcellona servirà un’altra Ferrari: un altro spirito per tentare di rimettersi in carreggiata e far tornare a sognare i tifosi della Scuderia di Maranello.