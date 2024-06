LeBron James rifiutato, niente da fare: l’annuncio lascia di stucco

Il mercato NBA entra nel vivo con i mesi estivi che saranno ricchi di scambi, rinnovi di contratto e anche nuovi innesti per le squadre. Le ultime sui Lakers di LeBron

Si avvia verso la sua conclusione la stagione NBA che sta vedendo in questi giorni la disputa delle Finals ovvero la serie di sfide, al meglio delle sette, che assegnerà il titolo di campione per questa annata 2023/24. A contendersi lo scettro ci sono i Boston Celtics campioni della Eastern Conference e i Dallas Mavericks campioni della Western Conference. In questo momento la formazione bianco-verde della costa est è in vantaggio 2-0 nella serie dopo aver vinto le prime due gare in casa.

Nel frattempo, mentre tutti gli occhi dei tifosi ed appassionati di basket americano sono poggiati su questa serie di finali, iniziano a partire anche le prime voci di mercato con scambi ed estensioni di contratti che riguardano spesso da vicino anche i migliori giocatori della lega. Tra questi protagonisti c’è anche uno dei volti più iconici della storia come LeBron James che deve ancora sciogliere le ultime riserve sul suo futuro e capire se continuerà a giocare ancora nei Los Angeles Lakers.

La possibile permanenza di King James a LA dipenderà da molti fattori: in primis c’è sicuramente quello della tenuta fisica visto che il numero 23 compirà 40 anni il prossimo 30 dicembre ma anche il tema economico avrà naturalmente il suo peso, mentre un altro aspetto da non sottovalutare sarà certamente quello sulla qualità del roster che i gialloviola allestiranno in vista della prossima stagione NBA.

Jimmy Butler raggiunge LeBron James ai Lakers? Arriva la smentita…

Nelle ultime ore molti tifosi in rete avevano iniziato ad associare il nome della star dei Miami Heat, Jimmy Butler, alla franchigia losangelina. L’eventuale arrivo dell’ex Philadelphia 76ers sarebbe un colpaccio per i Lakers perché sarebbe la terza stella dopo il già citato LeBron James ed Anthony Davis.

Queste voci sono nate in seguito ad un discorso dello stesso Butler che è stato frainteso. Durante la partita di WNBA (la lega femminile) tra Dallas Wings e Los Angeles Sparks l’ala degli Heat ha fatto in realtà un complimento alla rookie losangelina Cameron Brink e questo è stato inteso da alcuni come un suo desiderio di unirsi a LeBron nella formazione di Los Angeles.

Butler, che sta cercando un punto di intesa con la sua attuale franchigia che cercare di prolungare il contratto ottenendo un massimo salariale, ha quindi chiarito quali erano le sue reali intenzioni: “Prima di tutto, vedete tutti questa maglietta/maglia che indosso in questo momento, col il 22 viola e oro dice Brink, non Butler, sfortunatamente. Mi dispiace per i fan di Los Angeles”. Smentita secca quindi e spiegazione lineare sull’accaduto per Butler che pensa solo ai suoi Heat.